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As-Saffat
8
37:8
لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب ٨
لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍۢ ٨
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Non potranno origliare il Supremo Consesso (saranno bersagliati da ogni lato
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 37:5 a 37:8
Он сотворил Вселенную и дарует пропитание всем обитающим в ней творениям. Ему покорно все сущее, и у Него нет сотоварищей ни в праве на господство, ни в праве на поклонение. Всевышний очень часто упоминает о своем праве на поклонение наряду со своим правом на господство, потому что последнее усиливает первое. Многобожники верили в то, что Аллах является Единственным Господом, однако считали, что можно поклоняться и другим божествам. Поэтому Аллах часто напоминает людям о том, во что они верят, и призывает их уверовать в то, что они отрицают. В этом аяте Аллах назвал Себя Господом всех восходов. Речь идет о местах появления светил над горизонтом. Эти слова свидетельствуют о существовании множества мест заката светил. Возможно, Аллах имел в виду места появления звезд над горизонтом, о которых также говорится в следующих аятах.