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As-Saffat
5
37:5
رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥
ﱎ
ﱏ
ﱐ
ﱑ
ﱒ
ﱓ
ﱔ
ﱕ
Signore dei cieli e della terra e di quello che vi è in mezzo, il Signore degli Orienti!»
1
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Tafsir Fathul Majid
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