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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 27
As-Saffat
27
37:27
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٧
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ٢٧
وَأَقۡبَلَ
ﱋ
بَعۡضُهُمۡ
ﱌ
عَلَىٰ
ﱍ
بَعۡضٖ
ﱎ
يَتَسَآءَلُونَ
ﱏ
٢٧
ﱐ
e si rivolgeranno gli uni agli altri interrogandosi
1
.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.