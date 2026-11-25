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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 26
As-Saffat
26
37:26
بل هم اليوم مستسلمون ٢٦
بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦
بَلۡ
ﱆ
هُمُ
ﱇ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱈ
مُسۡتَسۡلِمُونَ
ﱉ
٢٦
ﱊ
Ma in quel Giorno vorranno sottomettersi,
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Tafsir Fathul Majid
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