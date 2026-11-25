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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 21
As-Saffat
21
37:21
هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ٢١
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢١
هَٰذَا
ﲼ
يَوۡمُ
ﲽ
ٱلۡفَصۡلِ
ﲾ
ٱلَّذِي
ﲿ
كُنتُم
ﳀ
بِهِۦ
ﳁ
تُكَذِّبُونَ
ﳂ
٢١
ﳃ
«È il Giorno della Separazione
1
, che tacciavate di menzogna.»
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Tafsir Fathul Majid
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