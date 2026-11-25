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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 19
As-Saffat
19
37:19
فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩
فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩
فَإِنَّمَا
ﲮ
هِيَ
ﲯ
زَجۡرَةٞ
ﲰ
وَٰحِدَةٞ
ﲱ
فَإِذَا
ﲲ
هُمۡ
ﲳ
يَنظُرُونَ
ﲴ
١٩
ﲵ
Ci sarà uno squillo, uno solo, ed ecco che vedranno
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.