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As-Saffat
17
37:17
اواباونا الاولون ١٧
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧
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E così [pure] i nostri avi?».
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Tafsir Muyassar
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 37:15 a 37:17
وقالوا:
ما هذا الذي جئت به إلا سحر ظاهر بيِّن. أإذا متنا وصِرْنا ترابًا وعظامًا بالية أإنا لمبعوثون من قبورنا أحياء، أو يُبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟