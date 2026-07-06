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As-Saffat
168
37:168
لو ان عندنا ذكرا من الاولين ١٦٨
لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًۭا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٨
لَوۡ
أَنَّ
عِندَنَا
ذِكۡرٗا
مِّنَ
ٱلۡأَوَّلِينَ
١٦٨
«Se avessimo avuto un monito [tramandatoci] dagli antichi,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٦٨)
] ئهگهر كتابێكمان ههبوایه وهك ئهوهی بۆ ئوممهتانی پێشتر هاتووه وهك تهورات و ئینجیل.