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As-Saffat
163
37:163
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣
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se non chi sarà bruciato nella Fornace.
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Al-Sa'di
О многобожники и идолопоклонники! Ни вы, ни придуманные вами божества не способны ввести в заблуждение никого, кроме грешников, которым суждено попасть в Ад. Человек попадает в Геенну только тогда, когда этого требует божественное предопределение. А что касается многобожников и идолов, то они совершенно бессильны и беспомощны. Они не способны обольстить и ввести в заблуждение даже одного человека, если на то не будет воли Господа. Все это свидетельствует о совершенном могуществе Всевышнего Аллаха. А если это так, то многобожники могут не пытаться ввести в заблуждение искренних рабов Аллаха и партию преуспевших единомышленников.