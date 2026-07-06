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As-Saffat
158
37:158
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ١٥٨
وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًۭا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨
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Stabiliscono una parentela tra Lui e i dèmoni, ma i dèmoni sanno bene che dovranno comparire
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Al-Sa'di
Многобожники считали, что джиннов связывают с Аллахом родственные связи. Они говорили, что ангелы являются дочерьми Аллаха, а их матерями являются знатные женщины из числа джиннов. Однако подобные утверждения являются глубоким заблуждением, потому что джинны прекрасно знали, что наступит день, когда они предстанут перед своим Господом и получат воздаяние за свои деяния. Они также знали, что являются униженными рабами Аллаха, а если бы между ними и Господом были родственные связи, то все было бы иначе.