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As-Saffat
158
37:158
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ١٥٨
وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًۭا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨
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Stabiliscono una parentela tra Lui e i dèmoni, ma i dèmoni sanno bene che dovranno comparire
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Tafseer Jalalayn
﴿وَجَعَلُوا۟﴾ أَيْ الْمُشْرِكُونَ ﴿بَیۡنَهُۥ﴾ تَعَالَى ﴿وَبَیۡنَ ٱلۡجِنَّةِ﴾ أَيْ الْمَلَائِكَة لِاجْتِنَانِهِمْ عَنْ الْأَبْصَار ﴿نَسَبࣰاۚ﴾ بِقَوْلِهِمْ إنَّهَا بَنَات اللَّه ﴿وَلَقَدۡ عَلِمَتِ ٱلۡجِنَّةُ إِنَّهُمۡ﴾ أَيْ قَائِلِي ذَلِكَ ﴿لَمُحۡضَرُونَ ١٥٨﴾ لِلنَّارِ يُعَذَّبُونَ فِيهَا