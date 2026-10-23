Всевышний упомянул о славных рабах и посланниках, двух сыновьях Имрана - Мусе и Харуне. Аллах почтил их посланием и пророческой миссией и велел им призывать людей к поклонению Всевышнему Господу. Аллах спас их вместе с их соплеменниками от деспотичного Фараона, даровав им победу над врагами. Он потопил войско Фараона на глазах у изумленных израильтян, а затем ниспослал Мусе и Харуну Ясное Писание - Священную Тору. В ней были собраны премудрые проповеди и справедливые законоположения, а также разъяснено все, что должен знать раб Божий. Господь наставил Мусу и Харуна на путь религии, ведущий к великой милости и спасению, и помог им пройти этим путем совершенным образом.