Аллах помог Сулейману правильно разобраться именно в этом вопросе, однако это никоим образом не свидетельствует о том, что все остальные решения пророка Давуда были несовершенными. Именно поэтому Аллах поведал о том, что каждому из них были дарованы знание и умение выносить правильные решения. Все это свидетельствует о том, что правитель может принимать правильные решения, но может ошибаться. Однако он не заслуживает порицания за допущенные ошибки, если старался найти истину. Затем Всевышний Аллах более подробно поведал о достоинствах, которыми обладал каждый из двух пророков. Давуд был одним из самых набожных рабов Аллаха и часто поминал, восхвалял и возвеличивал своего Господа. Аллах одарил его прекрасным и нежным голосом, которого не удостаивался ни один другой человек. И когда он восхвалял или возвеличивал Аллаха, даже горы, птицы и животные вторили ему. Воистину, это было проявлением Божьей милости по отношению к этому пророку.