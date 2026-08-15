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Tafsir: Al-Anbiya 21:4
Al-Anbiya
4
21:4
قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم ٤
قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٤
قَالَ
رَبِّي
يَعۡلَمُ
ٱلۡقَوۡلَ
فِي
ٱلسَّمَآءِ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
٤
Disse: «Il mio Signore conosce [ogni] parola [pronunciata] nel cielo e sulla terra, Egli tutto ascolta e conosce».
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ لَهُمْ ﴿رَبِّی یَعۡلَمُ ٱلۡقَوۡلَ﴾ كَائِنًا ﴿فِی ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلسَّمِیعُ﴾ لِمَا أَسَرُّوهُ ﴿ٱلۡعَلِیمُ ٤﴾ به