Это откровение свидетельствует о неистовом безбожии многобожников. Стоило им завидеть посланника Аллаха, как они начинали насмехаться над ним и говорить: «Этот жалкий человек осмеливается оскорблять и унижать наших богов. Но вам не следует обращать на него внимания!» Они смеялись над Пророком Мухаммадом, но высмеивали в нем только прекрасные качества. Воистину, он был самым выдающимся и самым совершенным человеком, и одним из его достоинств и замечательных качеств было искреннее поклонение одному Аллаху и изобличение беспомощности и несовершенства всех остальных богов, которым поклоняются наряду с Ним. Но это не мешало неверующим и безбожникам насмехаться и глумиться над ним. Они поступали так, потому что одновременно обладали всеми самыми порочными качествами. Но даже если бы из всех этих качеств им было присуще только неверие в Господа и отрицание Его посланников, то этого было бы достаточно для того, чтобы они назывались самыми ничтожными из Божьих тварей. Будучи таковыми, они отказываются поминать Милосердного. А ведь, поминая Аллаха, человек оказывается в самом возвышенном состоянии. Однако неверующие не делают этого, потому что они не веруют в Милосердного. А если и веруют, то все равно приобщают к Нему сотоварищей. И поэтому их слова поминания являются проявлением неверия и язычества. Что же тогда говорить обо всех остальных деяниях этих людей? Всевышний не случайно нарек себя в этом откровении Милосердным. Упоминание этого имени отчетливо подчеркивает то, насколько отвратительно положение многобожников. Милосердный Аллах непрестанно одаряет их мирскими благами и оберегает их от несчастий. Любое земное благо и избавление от любого несчастья являются результатом Его божественной милости, на которую многобожники отвечают неблагодарностью и неверием.