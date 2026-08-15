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Tafsir: Al-Anbiya 21:3
Al-Anbiya
3
21:3
لاهية قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هاذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون ٣
لَاهِيَةًۭ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ٣
لَاهِيَةٗ
قُلُوبُهُمۡۗ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَى
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
هَلۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
بَشَرٞ
مِّثۡلُكُمۡۖ
أَفَتَأۡتُونَ
ٱلسِّحۡرَ
وَأَنتُمۡ
تُبۡصِرُونَ
٣
con i cuori distratti, mentre gli ingiusti tengono tra loro segreti conciliaboli: «Chi è costui
1
se non un uomo come voi? Volete lasciarvi andare alla magia, voi che lucidamente vedete?»
2
.
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Tafseer Jalalayn
﴿لَاهِیَةࣰ﴾ غَافِلَة ﴿قُلُوبُهُمۡۗ﴾ عَنْ مَعْنَاهُ ﴿وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجۡوَى﴾ الكلام ﴿ٱلَّذِینَ ظَلَمُوا۟﴾ بدل من واو وأسروا النجوى ﴿هَلۡ هَـٰذَاۤ﴾ أَيْ مُحَمَّد ﴿إِلَّا بَشَرࣱ مِّثۡلُكُمۡۖ﴾ فَمَا يَأْتِي بِهِ سِحْر ﴿أَفَتَأۡتُونَ ٱلسِّحۡرَ﴾ تَتَّبِعُونَهُ ﴿وَأَنتُمۡ تُبۡصِرُونَ ٣﴾ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ سِحْر