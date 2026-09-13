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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 28
Al-Anbiya
28
21:28
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ٢٨
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ٢٨
يَعۡلَمُ
ﱣ
مَا
ﱤ
بَيۡنَ
ﱥ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱦ
وَمَا
ﱧ
خَلۡفَهُمۡ
ﱨ
وَلَا
ﱩ
يَشۡفَعُونَ
ﱪ
إِلَّا
ﱫ
لِمَنِ
ﱬ
ٱرۡتَضَىٰ
ﱭ
وَهُم
ﱮ
مِّنۡ
ﱯ
خَشۡيَتِهِۦ
ﱰ
مُشۡفِقُونَ
ﱱ
٢٨
ﱲ
Egli conosce quel che li precede e quel che li segue ed essi non intercedono se non in favore di coloro di cui Si compiace, e sono compenetrati di timor di Lui.
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Tafsir Fathul Majid
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