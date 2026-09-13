Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 22
Al-Anbiya
22
21:22
لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ٢٢
لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢
لَوۡ
ﲮ
كَانَ
ﲯ
فِيهِمَآ
ﲰ
ءَالِهَةٌ
ﲱ
إِلَّا
ﲲ
ٱللَّهُ
ﲳ
لَفَسَدَتَاۚ
ﲴﲵ
فَسُبۡحَٰنَ
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
رَبِّ
ﲸ
ٱلۡعَرۡشِ
ﲹ
عَمَّا
ﲺ
يَصِفُونَ
ﲻ
٢٢
ﲼ
Se nei cieli e sulla terra ci fossero altre divinità oltre ad Allah, già gli uni e l’altra sarebbero corrotti
1
. Gloria ad Allah, Signore del Trono, ben al di sopra di quello che Gli attribuiscono.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.