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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 17
Al-Anbiya
17
21:17
لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ١٧
لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًۭا لَّٱتَّخَذْنَـٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَـٰعِلِينَ ١٧
لَوۡ
ﱶ
أَرَدۡنَآ
ﱷ
أَن
ﱸ
نَّتَّخِذَ
ﱹ
لَهۡوٗا
ﱺ
لَّٱتَّخَذۡنَٰهُ
ﱻ
مِن
ﱼ
لَّدُنَّآ
ﱽ
إِن
ﱾ
كُنَّا
ﱿ
فَٰعِلِينَ
ﲀ
١٧
ﲁ
Se avessimo voluto divertirci, lo avremmo fatto presso Noi stessi, se mai avessimo voluto farlo.
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