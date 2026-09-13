Всевышний поведал о том, что Он сотворил небеса и землю не ради забавы или бессмысленного развлечения. Напротив, Вселенная была сотворена по истине и ради истины, благодаря чему рабы Аллаха могут легко убедиться в том, что Он - Могучий Творец, Мудрый Правитель, Милостивый и Милосердный Господь. Он заслуживает всяческой хвалы и обладает абсолютным совершенством и всесторонним могуществом. Он говорит сущую правду и отправляет посланников, которые говорят о Нем только сущую правду. Размышления над Вселенной помогают уверовать в то, что Аллах, Который сумел сотворить необъятные и величественные небеса и землю, вне всякого сомнения, способен воскресить усопших, чтобы воздать им добром за добро и злом за зло.