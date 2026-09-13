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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 15
Al-Anbiya
15
21:15
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ١٥
فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيدًا خَـٰمِدِينَ ١٥
فَمَا
ﱥ
زَالَت
ﱦ
تِّلۡكَ
ﱧ
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱨ
حَتَّىٰ
ﱩ
جَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱪ
حَصِيدًا
ﱫ
خَٰمِدِينَ
ﱬ
١٥
ﱭ
Non smisero di gridarlo, finché ne facemmo messi falciate, senza vita.
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Tafsir Fathul Majid
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