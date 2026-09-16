Ранее мы уже сказали о том, что многобожники попадут в Ад вместе со своими идолами. Это будут каменные истуканы, а также люди, которым поклонялись и которые испытывали от этого удовлетворение. Что же касается Мессии, Узейра, ангелов и святых угодников, которым люди поклоняются вместо Аллаха, то они не будут подвергнуты наказанию. Они входят в число тех, кому Аллах предначертал добро. Это означает, что Аллах изначально знал о том, что они обретут счастье. Это было записано в Хранимой скрижали и подтверждалось тем, что Аллах облегчал им жизненный путь и помогал совершать праведные деяния. И поэтому они будут отдалены от Ада. Они не попадут в него и даже не окажутся вблизи него. Напротив, они будут настолько далеки от Ада, что не услышат даже его малейших звуков и не увидят его воочию. Они будут наслаждаться яствами и напитками, прекрасными женами и пейзажами - всем тем, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Это наслаждение будет длиться вечность, и с каждым часом оно будет только увеличиваться.