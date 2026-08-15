Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Anbiya 21:1
Al-Anbiya
1
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١
ٱقۡتَرَبَ
لِلنَّاسِ
حِسَابُهُمۡ
وَهُمۡ
فِي
غَفۡلَةٖ
مُّعۡرِضُونَ
١
Si avvicina per gli uomini la resa dei loro conti, mentre essi incuranti trascurano
1
.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورەتی (أنبياء) (واتە: پێغەمبەران) پێناسەیەكى ئەم سورەتە: ١- سورەتى (أنبياء) سورەتێكى مەككى یە. ٢- ژمارەى ئایەتەكانى سورەتى (أنبياء) (١١٢) ئایەتە. ٣- سورەتى (أنبياء) زنجیرەى بیست و یەكەمە لە ناو ریزبەندى سورەتەكانى قورئانى پیرۆزدا. ٤- سورەتى (أنبياء) لە دواى سورەتى (ئیبراهیم صلى الله علیه وسلم ) دابەزیوە. تەوەرەكانى ئەم سورەتە: سورەتى (أنبياء) یش هەروەك سورەتە مەككى یەكانى تر چارەسەرى بابەتەكانى عەقیدەو بیروباوەڕ دەكات، وەك بابەتەكانى بە تەنها دانان و بە تەنها پەرستنى خواى گەورەو زیندوبوونەوەو وەرگرتنەوەى پاداشت و سزاو هاتنى قیامەت و ناڕەحەتى و ئازارەكانى رۆژى دوایی و چیرۆك و بەسەرهاتى پێغەمبەران (سەلامى خوایان لێ بێت). وە هەروەها چەسپاندنى ئەو زیندوبوونەوەیە بە دروست كردنى ئاسمانەكان و زەوى كە پێش ئەوە نەبوو بوون و لە نەبوونەوە دروست كراون لەلایەن خواى گەورەوە. وە هەروەها وریا كردنەوەى كافرو بێ باوەران لە باوەڕ نەبوون و بەدرۆ دانانى قورئانى پیرۆزو پێغەمبەرى خوا صلى الله علیه وسلم ، كە پێغەمبەریش صلى الله علیه وسلم هەروەك پێغەمبەرانى پیش خۆی سەلامى خوایان لێ بێت لە لایەن خواى گەورەوە نێردراوەو هەروەك ئەوانیش خواى گەرە پەیامێكى پێدا ناردووە بۆ خەڵكى. لەگەڵ روونكردنەوەى ئەوەى كەوا گشت پێغەمبەران (سەلامى خوایان لێ بێت) دینى خواى گەورەیان هێناوەو كە لە بنچینەو بنەمادا یەك دین و رێبازو بەرنامەیە. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (١)
] لێپرسینەوەی ڕۆژی قیامەت لە خەڵكی نزیك بۆتەوە لە كاتێكدا خەڵكی بێئاگان لەبەر ئەوەی سەرقاڵی دونیان و پشتیان كردووە لە قیامەت و خۆیان بۆ ئامادە نەكردووە .