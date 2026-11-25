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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 93
Ash-Shu'ara
93
26:93
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣
مِن
ﱷ
دُونِ
ﱸ
ٱللَّهِ
ﱹ
هَلۡ
ﱺ
يَنصُرُونَكُمۡ
ﱻ
أَوۡ
ﱼ
يَنتَصِرُونَ
ﱽ
٩٣
ﱾ
all’infuori di Allah? Vi sono d’aiuto o sono d’aiuto a loro stessi?».
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.