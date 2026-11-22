В твоих городах есть много ученых мужей и искусных чародеев, которые разбираются во всех тонкостях колдовства. Колдовство можно одолеть при помощи другого колдовства, и твои чародеи смогут одержать верх над Мусой. Аллах смилостивился над Своими рабами и пожелал, чтобы все люди убедились в порочности воззрений великого невежды, который сам увяз в омуте заблуждения и заманивал в него других. Фараон приказал собрать самых знаменитых чародеев и велел всему народу присутствовать на готовящемся представлении. Сам того не подозревая, он делал все возможное, чтобы провозгласить истину и изобличить ложь. Благодаря его усилиям весь народ получил возможность разобраться в том, что является истинным знанием, а что - ложью и иллюзией. В результате, как египтяне, так и израильтяне смогли воочию убедиться в том, что Муса был не колдуном, а правдивым посланником. Однако Фараон не подозревал о том, что произойдет в этот великий день. Он пригласил самых искусных чародеев и организовал неописуемое представление, о котором Всевышний Аллах сказал: