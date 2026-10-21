В предыдущих аятах Всевышний Господь поведал истории некоторых пророков и рассказал о том, как они проповедовали среди своих соплеменников истинную религию и встречали сопротивление упрямых неверных. Он поведал о том, какой ужасный конец постиг грешников, которые враждовали с его пророками. Далее Он решил сообщить о миссии Своего последнего посланника, благородного избранника - Пророка Мухаммада, который принес человечеству Священный Коран - верное руководство для каждого благоразумного человека. Аллах нарек Коран посланием от Господа миров. Его ниспослал Творец небес и земли, Который сотворил людей и воспитал их совершенным образом. Он научил их заботиться о своем мирском благополучии и здоровье, беречь свою веру и благоустраивать Последнюю жизнь. Одним из величайших проявлений Его божественной опеки является ниспослание этого Писания, содержащего в себе нескончаемое добро и приносящего людям огромную пользу. Оно совершенно не похоже на другие законодательства и Писания - оно помогает рабам Аллаха обрести счастье при жизни на земле и после смерти, а также обучает их благородному нраву и другим достойным качествам. Обсуждаемое нами откровение подчеркивает величие Священного Корана и огромную нужду всех творений в его мудрых предписаниях. Да и как может быть иначе, если их ниспослал не кто-нибудь, а Сам Всемогущий Аллах, Который пожелал посредством Откровения оказать людям великую милость и наставить их на прямой путь.