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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 184
Ash-Shu'ara
184
26:184
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ١٨٤
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٤
وَٱتَّقُواْ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُمۡ
ﱃ
وَٱلۡجِبِلَّةَ
ﱄ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱅ
١٨٤
ﱆ
Temete Colui Che ha creato voi e le generazioni antiche».
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Tafsir Fathul Majid
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