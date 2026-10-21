واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قال مجاهد : الجبلة هي الخليقة . وجبل فلان على كذا : أي خلق ; فالخلق جبلة وجبلة وجبلة وجبلة وجبلة ، ذكره النحاس في ( معاني القرآن ) والجبلة عطف على الكاف والميم . قال الهروي : الجبلة والجبلة والجبل والجبل والجبل ، لغات ; وهو الجمع [ ص: 126 ] ذو العدد الكثير من الناس ; ومنه قوله تعالى : جبلا كثيرا . قال النحاس في كتاب ( إعراب القرآن ) له : ويقال " جبلة " والجمع فيهما جبال ، وتحذف الضمة والكسرة من الباء ، وكذلك التشديد من اللام ; فيقال : جبلة وجبل ، ويقال : جبلة وجبال ; وتحذف الهاء من هذا كله . وقرأ الحسن باختلاف عنه : ( والجبلة الأولين ) بضم الجيم والباء ; وروي عن شيبة والأعرج . الباقون بالكسر . قال :والموت أعظم حادث فيما يمر على الجبله