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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 182
Ash-Shu'ara
182
26:182
وزنوا بالقسطاس المستقيم ١٨٢
وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٢
وَزِنُواْ
ﳚ
بِٱلۡقِسۡطَاسِ
ﳛ
ٱلۡمُسۡتَقِيمِ
ﳜ
١٨٢
ﳝ
e pesate con giusta bilancia.
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Tafsir Fathul Majid
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