Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 180
Ash-Shu'ara
180
26:180
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٨٠
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٨٠
وَمَآ
ﳅ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
ﳆ
عَلَيۡهِ
ﳇ
مِنۡ
ﳈ
أَجۡرٍۖ
ﳉﳊ
إِنۡ
ﳋ
أَجۡرِيَ
ﳌ
إِلَّا
ﳍ
عَلَىٰ
ﳎ
رَبِّ
ﳏ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳐ
١٨٠
ﳑ
Non vi chiedo ricompensa alcuna, ché la mia ricompensa è presso il Signore dei mondi.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.