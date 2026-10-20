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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 179
Ash-Shu'ara
179
26:179
فاتقوا الله واطيعون ١٧٩
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٧٩
فَٱتَّقُواْ
ﳁ
ٱللَّهَ
ﳂ
وَأَطِيعُونِ
ﳃ
١٧٩
ﳄ
Temete Allah e obbeditemi.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.