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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 178
Ash-Shu'ara
178
26:178
اني لكم رسول امين ١٧٨
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٧٨
إِنِّي
ﲼ
لَكُمۡ
ﲽ
رَسُولٌ
ﲾ
أَمِينٞ
ﲿ
١٧٨
ﳀ
Invero sono per voi un messaggero degno di fede!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.