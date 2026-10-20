Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 174
Ash-Shu'ara
174
26:174
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٧٤
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٧٤
إِنَّ
ﲠ
فِي
ﲡ
ذَٰلِكَ
ﲢ
لَأٓيَةٗۖ
ﲣﲤ
وَمَا
ﲥ
كَانَ
ﲦ
أَكۡثَرُهُم
ﲧ
مُّؤۡمِنِينَ
ﲨ
١٧٤
ﲩ
Questo è certo un segno! Ma la maggior parte di loro non crede.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.