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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 170
Ash-Shu'ara
170
26:170
فنجيناه واهله اجمعين ١٧٠
فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ١٧٠
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﲋ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﲌ
أَجۡمَعِينَ
ﲍ
١٧٠
ﲎ
Noi lo salvammo insieme con tutta la sua famiglia
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.