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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 160
Ash-Shu'ara
160
26:160
كذبت قوم لوط المرسلين ١٦٠
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٦٠
كَذَّبَتۡ
ﱁ
قَوۡمُ
ﱂ
لُوطٍ
ﱃ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱄ
١٦٠
ﱅ
Il popolo di Lot accusò di menzogna gli inviati.
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Tafsir Fathul Majid
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