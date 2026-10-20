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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 159
Ash-Shu'ara
159
26:159
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٥٩
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩
وَإِنَّ
ﳚ
رَبَّكَ
ﳛ
لَهُوَ
ﳜ
ٱلۡعَزِيزُ
ﳝ
ٱلرَّحِيمُ
ﳞ
١٥٩
ﳟ
In verità il tuo Signore è l’Eccelso, il Misericordioso!
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Tafsir Fathul Majid
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