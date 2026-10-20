Тебя околдовали, и поэтому ты бредишь и говоришь бессмысленные речи. Ты - всего лишь один из нас. Чем ты превзошел всех остальных, и почему мы должны повиноваться тебе? Покажи нам удивительное чудо, если ты говоришь правду. Они требовали от него чудес, хотя достаточно было задуматься над его прекрасными качествами, праведными деяниями и мудрыми проповедями, чтобы убедиться в его правдивости и правдивости принесенного им учения. Однако сердца многобожников были настолько ожесточены, что они желали испытать Божьего посланника и просили его явить чудо. Такие люди, как правило, не извлекают никакой пользы из увиденных знамений, потому что они требуют чудес не для выявления истины, а по причине своего упрямства и непокорности.