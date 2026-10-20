Не повинуйтесь грешникам, которые преступают ограничения Господа и ослушаются запретов религии, которые распространяют на земле смуту и беззаконие, совершая грехи и призывая окружающих к неповиновению. Они совершают худшие из деяний, которые только могут совершать люди. Эти деяния не приносят никакой пользы и представляют собой сущее зло. Люди, которым присущи такие качества, всегда готовы оболгать Божьих посланников и проповедовать среди людей ложь и заблуждение. Такие люди есть в каждом обществе. Были они и среди самудян, и поэтому пророк Салих призвал своих сородичей не обольщаться их лживыми речами и порочными призывами. Может быть, именно об этих людей Всевышний Аллах сказал: «В городе было девять человек, которые распространяли на земле нечестие и ничего не улучшали» (27:48). Однако самудяне не прислушались к проповедям и увещеваниям своего пророка, и поэтому далее Всевышний Аллах сказал: