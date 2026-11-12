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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 151
Ash-Shu'ara
151
26:151
ولا تطيعوا امر المسرفين ١٥١
وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥١
وَلَا
ﲙ
تُطِيعُوٓاْ
ﲚ
أَمۡرَ
ﲛ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﲜ
١٥١
ﲝ
Non obbedite ai comandi degli empi,
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Tafsir Fathul Majid
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