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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 150
Ash-Shu'ara
150
26:150
فاتقوا الله واطيعون ١٥٠
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥٠
فَٱتَّقُواْ
ﲕ
ٱللَّهَ
ﲖ
وَأَطِيعُونِ
ﲗ
١٥٠
ﲘ
Temete Allah e obbeditemi.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.