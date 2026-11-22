Всевышний выслушал молитву Своего избранника и сказал: «Они не смогут убить тебя, потому что вы будете под Нашим покровительством. Ваши недруги не смогут причинить вреда ни вам, ни вашим последователям». Впоследствии все так и произошло. Фараон отказался уверовать в Единого Аллаха, всеми силами противился пророческим проповедям и до конца своих дней продолжал высказывать самые безрассудные суждения и сбивать с пути своих соплеменников, но, несмотря на это, он не причинил пророку Мусе никакого вреда. О Муса и Харун! Ступайте вдвоем с Моими знамениями, которые будут служить доказательством вашей правдивости и правдивости проповедуемого вами учения. Воистину, Мы будем заботиться о вас и оберегать вас от любых неприятностей.