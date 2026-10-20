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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 147
Ash-Shu'ara
147
26:147
في جنات وعيون ١٤٧
فِى جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ١٤٧
فِي
ﲆ
جَنَّٰتٖ
ﲇ
وَعُيُونٖ
ﲈ
١٤٧
ﲉ
tra giardini e fonti,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.