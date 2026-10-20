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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 144
Ash-Shu'ara
144
26:144
فاتقوا الله واطيعون ١٤٤
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٤٤
فَٱتَّقُواْ
ﱯ
ٱللَّهَ
ﱰ
وَأَطِيعُونِ
ﱱ
١٤٤
ﱲ
Temete Allah e obbeditemi.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.