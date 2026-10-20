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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 143
Ash-Shu'ara
143
26:143
اني لكم رسول امين ١٤٣
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٤٣
إِنِّي
ﱪ
لَكُمۡ
ﱫ
رَسُولٌ
ﱬ
أَمِينٞ
ﱭ
١٤٣
ﱮ
Invero sono per voi un messaggero degno di fede!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.