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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 141
Ash-Shu'ara
141
26:141
كذبت ثمود المرسلين ١٤١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤١
كَذَّبَتۡ
ﱞ
ثَمُودُ
ﱟ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱠ
١٤١
ﱡ
I Thamùd accusarono di menzogna gli inviati.
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Tafsir Fathul Majid
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