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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 138
Ash-Shu'ara
138
26:138
وما نحن بمعذبين ١٣٨
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٣٨
وَمَا
ﱇ
نَحۡنُ
ﱈ
بِمُعَذَّبِينَ
ﱉ
١٣٨
ﱊ
[pertanto] non saremo certo puniti».
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Tafsir Fathul Majid
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