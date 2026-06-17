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Ash-Shu'ara
112
26:112
قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢
قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢
ﱁ
ﱂ
ﱃ
ﱄ
ﱅ
ﱆ
ﱇ
Disse [Noè]: «Io non conosco il loro operato.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ وَمَا عِلۡمِی﴾ أي علم لي ﴿بِمَا كَانُوا۟ یَعۡمَلُونَ ١١٢﴾