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Ash-Shu'ara
107
26:107
اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
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Invero sono per voi un messaggero degno di fede!
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mimi kwenu nyinyi ni Mtume muaminifu katika yale ninayowafikishia.