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Ash-Shu'ara
105
26:105
كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥
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Il popolo di Noè tacciò di menzogna gli inviati.
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السعدي Al-Sa'di
يذكر تعالى, تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح, وما رد عليهم وردوا عليه,
وعاقبة الجميع فقال:
( كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ )
جميعهم, وجعل تكذيب نوح, كتكذيب جميع المرسلين، لأنهم كلهم, اتفقوا على دعوة واحدة, وأخبار واحدة، فتكذيب أحدهم, تكذيب, بجميع ما جاءوا به من الحق.