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Ash-Shu'ara
102
26:102
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
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Se solo ci fosse [possibile] un ritorno, saremmo allora tra i credenti».
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العربية
Tafsir Muyassar
فليت لنا رجعة إلى الدنيا، فنصير من جملة المؤمنين الناجين.